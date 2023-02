Endine strippar Amber Rose avaldas, kuidas selgitas pojale oma OnlyFansi kontot: emme peab raha teenima

Rose oli külaliseks modelli Emily Ratajkowski taskuringhäälingu teisipäeval ilmunud episoodis ja rääkis seal sellest, kuidas ta on oma peagi 10-aastaseks saava poja Sebastianiga vestelnud tõsistel teemadel. Amber pani Emilyle, kes kasvatab kohe 2-aastaseks saavat poega, südamele, et lastega on parem tõsistest asjadest vestelda ise. „Kui need lapsed sinult neid asju teada ei saa, siis õpivad nad selle kohta TikTokist ja Instagramist,“ rääkis Rose.

Endine strippar avaldas, et tema on oma pojaga rääkinud kõigest, kaasaarvatud oma kontost OnlyFansi platvormil. Amber tõdes, et oli koroonapandeemia ajal tõepoolest OnlyFansi pilte ja videoid postitanud. „Ma pidin ju tööd tegema. Ma pidasin pojaga terve vestluse maha sellel teemal,“ rääkis Rose ja lisas, et Sebastian oli ema kontost teada saanud oma sõprade kaudu.

„Ma selgitasin talle kõike. Ma rääkisin talle, et naiste puhul tuleb naistel lasta teha seda, mida neil on vaja teha, et oma perekonda toetada. Sa ju tahad käia heas koolis või reisida? Emme peab selleks raha teenima,“ rääkis Rose podcastis ja lisas, et Sebastian on teadlik ka sellest, et ta ema kunagi stripparina töötas. Amber lausus, et räägib pigem praegu pojaga sellistel teemadel, mitte siis, kui Sebastian on näiteks 20-aastane, vahendab People.

Amberi poja Sebastiani isa on muusik Wiz Khalifa. Rose'i on ka teine poeg, 3-aastane Slash Electric Alexander Edwards, kelle isa on Alexander Edwards.