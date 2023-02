Legendaarne tantsumuusika produtsent ATB annab Tallinnas eksklusiivse kontserdi

Eesti suurim võitlusspordisündmus The League toimub tänavu juba neljandat korda. 18. märtsil astub Tondiraba Jäähallis areenile paremik nii siit kui ka mujalt – Ott Remmer, Hendrik Themas, Maikel Astur ja paljud teised. Õhtu lõpetab juba traditsiooniks kujunenud järelpidu The League Aftermatch, kus tänavu teeb haruldase etteaste ATB.

ATB on 00ndate algusest saati püsinud väljaande DJ Magazine iga-aastases maailma parimate DJ-de nimistus ning püsib seal vankumatult tänase päevani. Tema kataloogi moodustavad 10 stuudioalbumit, 11 kogumikku, 2 lühialbumit, 36 singlit, 6 videoalbumit ja 28 muusikavideot. Ajatud hitid nagu „Killer“, „The Summer“, „Fields of Love“, „Let U Go“, „You Are Not Alone“ ja „Ecstasy“ on toonud talle miljardeid kuulamisi ning üleastumisi Euroopast Ühendkuningriigini.