Eesti Laulul silmapaistva esituse teinud Ollie isast Jüri Mazurtšakist: kui poleks papsi, poleks ka mind!

Tänu isa Jüri (61) eeskujule oli muusikuks saamine Oliverile (29) loogiline samm, kuid pillimänguoskus ja tuntus pole talle raske tööta tulnud. Oliveril on seljataga aastatepikkused näpud verel klaveri- ja kitarriõpingud. Ta on Eesti Laulul varemgi üles astunud. 2019. aastal oli Oliver Uku Suviste loo „Pretty Little Liar“ sõnade üks autoreid ja 2020. aastal laulis tausta Mari-Liis Jõgevale, kes esitas laulu „Unistustes“.