Filmistaar Salma Hayek on juba 13 aastat olnud abielus ühe maailma rikkaima ärimehe François-Henri Pinault'ga. Kuigi 56-aastane naine on ise teeninud juba kümneid miljoneid dollareid, siis kahtlustati, et Hayek nägi prantslase juures ainult tema rahakotti.