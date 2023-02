Rauno Märksi suurim fänn lahkus manalateele: Viive, ma ei unusta sind!

„Viive pidas mind oma pereliikmeks juba 90ndate lõpust, kui hommikuti raadiot kuulates olin talle omaks saanud. Viive alati helistas ja soovis õnne kui meie perel hästi läks või rääkis eetriväliselt kaasa teemal, mis teda kuulajana puudutas. Juttude käigus sain teada, et ta hobiks on välja lõigata erinevaid artikleid ja pilte minu ja mu pere tegemistest, kleepis need kaustikusse ja lõpuks kui me 2019. aastal talle Virtsu külla sõitsime ja kohtusime, ulatas ta need vihikud mulle päriseks,“ meenutas raadiohääl Facebookis.