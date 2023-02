Hollywoodis jala ukse vahele saanud „Suvitajate“ staar Kristel Elling: olen tänapäevane naine, kes on elanud karjäärile, mitte perekonnale

Los Angeleses elav näitlejanna Kristel Elling (41) mängib äsja kinoekraanile jõudnud komöödias „Suvitajad“ peaosatäitja Sohvi-Kohviveski õde Ernat. Kristel on Eestist eemal olnud juba kakskümmend aastat. Ta on töötanud pea kõigis Hollywoodi filmistuudiotes, teinud kaasa suurfirmade reklaamides ning andnud oma hääle Microsoftile, Legole ja Fisher Price’le. Näiteks sarjas „Guys Night“ tuli Kristelil koduperenaist kehastades kakelda nii, et verd lendas - ja rekvisiidiks oli tal sama mõõk, mida kasutati Quentin Tarantino „Kill Billi“ filmimisel. Kui Kristelile seda rolli pakuti, siis soovitas režissöör tal õppida taekwondo'd või kung fu'd. Nüüdseks on näitlejannal taekwondo's must vöö.