Grete Kuld „Padjaklubist“: mina võtsin vastu otsuse, et seriaalile võiks punkti panna

„Mina olin tegelikult ka see inimene, kes võttis vastu otsuse, et võiks punkti panna,“ rääkis Kuld sarja „Padjaklubi“ lõppemisest.

„Ma tundsin, et olin „Padjaklubiga“ ringi täis saanud. Tegelikult üsna mitu ringi. See oli mulle nii mugavaks muutunud,“ tunnistas Kuld, kelle sõnul ei tundnud ta seriaali tegemisest enam rõõmu.

Seriaali lõppemisest hakkasid esimesed kõlakad levima juba 2021. aasta alguses. Nimelt paljastas Grete toona Retro FMi hommikuprogrammis, et saade on parasjagu pausil ja sel hooajal nad ei jätka.

2014. aastal alustanud „Padjaklubi“ on seriaal neljast erineva iseloomuga naisest – Mariast, Kristinast, Laurast ja Mišast. Nad on iseloomult ja maailmavaatelt täielikud vastandid, kuid elu keerdkäikude tõttu on nad pidanud elama ühe katuse all.