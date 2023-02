Võimas! Kodumaine põnevussari jõudis USA televaatajateni

Kui möödunud aastal jõudis „Reetur“ India voogedastusse, siis tänavu on meil hea meel teatada, et Alfred Vindi teekond jõudis USA televaatajateni läbi hispaaniakeelse voogedastusplatvormi FlixLatino.

„Osavale spioonile kohaselt omandab kurikuulus Alfred Vint uusi keeli mängleva kergusega. Rõõm on näha, et „Reetur“ jõuab aina laiema vaatajaskonnani ja Eesti näitlejate meisterlik töö ning tipptasemel produktsioon loob põnevust pea üle kogu maailma,“ sõnas Elisa sisujuht Toomas Ili.

Eesti Rahvusringhäälingu juhatuse liikme Toomas Luhatsi sõnul on „Reetur“ esimene pääsuke, mis tõenäoliselt avab eesti sarjadele uksi rahvusvaheliselt. „„Reetur“ on tõend, et hea õnne korral võib Eestil olla asja ka draamasarjade rahvusvahelisele turule. Veelgi enam, kui „Reeturi“ tõttu saavad Eesti osalusel teoks kaastootmised suuremate riikidega, oleme astunud sammu õiges suunas. Olgugi et esimese ja pisikese – aga siiski olulise,“ sõnas Luhats.