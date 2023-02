Politsei: oleme Märt Avandiga uimastite teemal suhelnud

Armastatud näitleja Märt Avandi šokeeris avalikkust, kui rääkis „Pealtnägijale“ antud intervjuus enda pikaaegsest kokaiinisõltuvusest.



„Te olete näinud mind laksu all saadet juhtimas, etendust mängimas ja kontserte andmas. Kogu oma töö ja olekute kontekstis on neid ikkagi vähe olnud, aga neid on olnud küll nende aastate jooksul. See sooritus on muuseas väga kehv. Kui olen laval kokaiinilaksu all olnud, ükskõik mis kontekstis, on see olnud alati kõige kehvem versioon. See on puhas enesetapp, sest emotsioonide väljendamisest on asi väga kaugel. See on kramplik ja robotlik. Parimal juhul arvab publik, et Märdil on täna halb päev,“ tunnistas Avandi.



Märt Avandi (41) on varem rääkinud samuti oma elu raskematest perioodidest. Paar aastat tagasi rääkis näitleja, et põdes 20 aastat tagasi depressiooni, mis muutis isegi tavapärased tegevused tema jaoks mõnes mõttes võimatuks.