OTSEFOTOD | Proovid on täies hoos! Vaata, mis toimub Tondirabas päev enne Eesti Laulu finaali

Eesti Laulu finaalist 11. veebruaril kujuneb suur muusikapidu, sest lisaks 12 finalistile astuvad külalisartistidena publiku ette paljud säravad kodumaised muusikud.



Finaalkontserdil on üllatusi oodata mitmeid, sest kokku saavad värsked kooslused ja uue kõla saab mitu tuntud lugu. Kummarduse möödunud aasta võiduloole „Hope“ teeb ansambel Zetod, kes annab Stefani laulule nüüd omapoolse tõlgenduse nii läbi muusika kui ka sõnade.



Eesti Laulu lavale astub taas ka Stefan ise, kes esitleb finaalis oma värskeimat muusikat. Uhiuue singliga astub esimest korda kontsertpubliku ette ka Karl-Erik Taukar koos bändiga.



Täiesti uue kõla saab Eesti Laulu finaalis Inese kunagine menulugu „Iseendale“. Laval liitub lauljatariga duo Pur Mudd, kelle repertuaaris leiab mitmeid silmapaistvaid koostööprojekte.



Meeldejäävat esitust on oodata ka juba aastakümneid lavalaudadel karjääri teinud muusikutelt. 30 aastast tegevust tähistav 2 Quick Start paneb finaalis elama oma hittlood ja erilist vaatemängu on oodata Rein Rannapilt.



Kroonika teeb finaalist homme ka blogiülekande ning toob teieni kogu melu lava tagant, eest ja selle pealt!