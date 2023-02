Kasvavad kodukulud ning näiteks elektrihinnad kerivad aina uutesse kõrgustesse. Need uskumatud eurorahasummad on pannud nii mõnegi inimese kukalt kratsima. Kuidas oma igapäevaseid kulusid märkamatult kärpida? Tuntud poliitikud on pakkunud oma ettepanekuid ja nippe.