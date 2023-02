Uued väljakutsed! Teet Margna hakkab juhtima Eestis erakordset mälumänguformaati

„Mälumaraton“ on turniirisüsteemis telemälumäng, mille omapäraks on tempokad küsimused ja pingeline õhkkond. Igas saates on kaks küsimustevooru, millest üks põhineb üldteadmistel, teine on aga võistleja enda valitud lemmikteemal, milles ta end eriti tugevalt tunneb. Võistlejad vastavad küsimustele individuaalselt, konkurendiks on vaid aeg. Igas saates osaleb 4 võistlejat, kellest parim pääseb edasi. „Mälumaratoni“ võitja selgub kevadhooajal TV3 eetrisse jõudvas finaalis.

„Ootame saatesse nii kogenud mälumängureid kui ka kõiki laia silmaringiga ja oma teadmisi proovile panna soovivaid inimesi,“ selgitas „Mälumaratoni“ saatejuht Teet Margna, kelle kinnitusel on kuulus saateformaat põnev just ka seetõttu, et lemmikteema voorus saab iga võistleja näidata oma spetsiifilisi teadmisi kindlal teemal.

TV3 Grupp Eesti tegevjuht Signe Suur tunneb heameelt, et TV3 vahendusel jõuab vaatajateni telesaade, mis on BBC kvaliteetprogrammide hulka kuulunud juba aastakümneid. „Kindlasti naelutab see telerite ette ka Eesti vaatajad, kelle seas on mälumänguhuvilisi väga palju. Suur rõõm, et saadet asub juhtima rahva lemmik ja telemälumängude hing Teet Margna,“ märkis Suur.