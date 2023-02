KUULA | Púr Múdd ja Ines avaldasid ühise särtsaka loo „Kõik Mis Sa Teed“

„Tegemist on ju tegelikult uue looga. Uus produktsioon, uued viisid, uued salmid ning ka Ines laulab aastaid hiljem enda osa uut moodi. Asi, mis nii meid, kui loodetavasti ka teisi kuulajaid haarab on ikkagi äratundmisrõõm,“ kirjeldab bändiliige Joonatan Siiman uut versiooni.

„Púr Múdd on „Iseendale“ laulus leidnud täiesti uue külje, lisanud sinna oma tunnet ja neile omast käekirja. Mul on ülimalt hea meel näha seda lugu aastal 2023 ümber sündimas nime all „Kõik mis sa teed“ ja olla ise ka osa sellest protsessist,“ lisab Ines.