Laura Valk postitas reede pärastlõunal enda sotsiaalmeediasse kõhedust tekitava postituse. Naine kirjutas Instagramis, et üks pealtnäha narkojoobes mees oli löönud ta akna sisse ja tunginud sel viisil tema koju, et teda rünnata. Politsei on juhtunu osas alustanud kriminaalmenetlust.