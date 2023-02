Üllatav? Kuninglik allikas paljastas siniverelise, keda prints Harry memuaariraamat kõige enam pahandas

Ajakirjale People avaldas üks kuningliku pere majapidamisega kursis olev allikas, et Briti siniverelised on Harry peale tema raamatu pärast pahased. Kõige tigedam olevat Sussexi hertsogi vend Walesi prints William, kuna talle ei meeldi see, kuidas Harry teda raamatus kirjeldab. Harry viitab raamatus Williamile kui oma põhivaenlasele ja kirjeldas teoses detailselt seika nende füüsilisest tülist.

„William on see, kes on raamatu peale kõige vihasem ja vajab aega, et maha rahuneda. Temast on maalitud pilt, et ta on keevavereline ja tundetu,“ teadis allikas rääkida, kuidas Walesi prints oma venna raamatus kirjutatule reageeris. „Nad peavad raamatus kirjutatust edasi liikuma ja aktsepteerima, et nad näevad asju erinevalt,“ kommenteeris allikas kahe venna suhet.

Kuningas Charles III aga võtab Harry raamatut ja oma poja seal esitatud väiteid leebemalt. Kuningas ootab, et kogu Harryga seonduv tähelepanu raugeks selleks ajaks, kui toimub tema kroonimistseremoonia 6. mail. „See on niivõrd oluline sündmus Charlesi jaoks ja ta tahab, et ta poeg saaks osa kroonimistseremooniast. Talle meeldiks, et Harry oleks taas pereliige. Kui nad oma tüli ei lahenda, jääb see kuninga valitsemist alatiseks saatma,“ avaldas allikas veel.