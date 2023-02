Värskelt kihlunud Getter Jaani ja Ott-Sander Palm pidevatest lahkuminekukõlakatest: väga humoorikas

Värske Kroonika kaaneloos räägib paar, milline peaks olema nende unistuste pulm. „Stsenaarium saab paika siis, kui päriselt planeerima hakkame. Oleme nii palju mõelnud... Ma ise olen mõelnud, et välismaal võiks teha. Kreekas ja Hispaanias tulevad korralduskulud samad, mis Eestis, aga külalised saavad ebatraditsioonilises keskkonnas olla ja ilma peale saab ka peaaegu 100% kindel olla. See on kõik veel ideetasandil. Variante on mitmeid,“ avaldas Ott-Sander.

Mõni aeg tagasi vihjati, et Ott-Sander ja Getter on lahku minemas. Toona räägiti, et Ott-Sander käis ilma Getterita pidutsemas.

Getter tunnistas Kroonikale, et iga aasta tuleb neid jutte ja vihjeid. „Oleme sellega harjunud.“

„Juba kümme aastat räägitakse, et hakkame lahku minema. Ei pea olema ju kogu aeg ninapidi koos, ka sõbrad on ju meie elus. Sama on spekulatsioonidega raseduse teemal, need kerkivad õhku täiesti ootamatult. Meie kohta on olnud üksteist aastat regulaarselt kuulujutte. Väga humoorikas,“ lisas Ott-Sander siia juurde.