Ülle Lichtfeldt meenutas ränka õnnetust: see on üks kohutavamaid asju, mis minuga elus juhtunud on

Ühel külalisetendusel juhtus Pipiga nii ränk õnnetus, et lavalugu tuli pooleli jätta ja valust teadvuse kaotanud Ülle haiglasse viia.

„Sellist asja ei tohi juhtuda. See oli mitme asja kokkusattumus ja suuresti minu enda viga, et ma ei kontrollinud üle kohta, kuhu ma pidin hüppama,“ meenutas näitlejanna, kes siiamaani mõtleb ,mida lapsed pidid üle elama, kui üks politseinik küsis laval, kas Pipi hüppas katuselt alla ja teine vastas, et ta hüppas ennast surnuks.