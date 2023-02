FOTO | Eesti Laulu finaaliks valmis! Grete Kuld üllatab uue soenguga

Tänavuse Eesti Laulu saatejuht Kuld on selles rollis juba teist korda. Esimest korda sai ta pakkumise kaks aastat tagasi. „Ma ei saa öelda, et ma olin unistanud sellest, aga ma olen alati Eesti Laulu ja Eurovisioni fänn olnud. Ma võtsin küll aega mõtlemiseks, sest ma tahtsin ise kindel olla, et saan sellega hakkama,“ rääkis Kuld Raadio 2 hommikuprogrammis.

Kuld teatas hiljuti, et avas oma päris kirbuka. „Te ilmselt juba teate, et ma olen mega taaskasutuse fänn ja veendumusel, et ilusaid asju peaks pidevas ringluses hoidma! Olengi nüüd lõpuks avamas päris oma kirbukat!“ hõiskas Grete sotsiaalmeedias.



Tänavunesel finaalkontserdil on muusikat rohkem kui kunagi varem. Peale 12 finalisti astuvad Eesti Laulu lavale Zetod, Rein Rannap, Karl-Erik Taukar bändiga, Ines ja Púr Múdd, 2 Quick Start ja möödunud aasta võitja Stefan.



Eesti Laulu finalistide saatus on korraga nii rahvusvahelise žürii kui ka Eesti publiku käes. Hääletamine toimub kahes voorus, kus esimeses voorus lähevad arvesse nii žürii kui ka telefonihääletuse tulemused. Superfinaali pääseb koondedetabeli esikolmik, võitja selgitab välja telefonihääletus. Finaali jõudnud lugusid hindab tänavu 11-liikmeline žürii, kelle seas on nii rahvusvaheliselt edukaid artiste, produtsente, laulukirjutajaid kui ka Eurovisioni eksperte ja kohalike eelvoorude korraldajaid paljudest Euroopa riikidest.