Raivo Suviste Märt Avandi kokaiinisõltuvusest: minu jaoks oli see väga-väga suur üllatus

Tunnustatud teleprodutsent Raivo Suviste töötas Avandiga koos „Kättemaksukontori“ sarja raames. Koomilist politseiuurijat Gerth Maangot kehastanud Avandi alustas sarjas mängimist selle esimesel hooajal 2009. aastal ja lahkus sarjast 2011. aastal, et keskenduda rohkem teatritööle.

Suviste tõdes, et temale tuli näitleja ülestunnistus „Pealtnägijas“ üllatusena. „Mina ei ole seda küll kordagi märganud, ma ei ole osanud seda vaadata. Minu meelest on ta olnud kogu aeg väga hea näitleja, mul puudub selle (kokaiinisõltuvuse – toim) kohta igasugune arusaam ja teadmine.“

Kas mõnes projektis, kus Avandi ja Suviste on kokku puutunud, on Märdi sõltuvus välja paistnud? „Mitte kunagi. Tegime ühte projekti ka sel ajal, kui tema peres olid rasked sündmused (2012. aasta alguses matsid Märt ja tema abikaasa Liis-Katrin oma poja Alberti, kes kaotas võitluse ränga haigusega – toim) ja ka sel ajal tuli ta väga vapralt toime. Samal ajal käisid „Kättemaksukontori“ võtted, kui see kõik oli väga raske,“ kirjeldas Suviste Avandite pere tollast rusuvat olukorda.

Suviste kinnitas, et vaatas kolmapäevast „Pealtnägijat“ ja intervjuud. „Minu jaoks oli see väga-väga suur üllatus. Ma ei teadnud, et ta nii pikalt kõike on varjanud,“ lausus teleprodutsent ja lisas, et Avandiga koostöötamist näitleja pahe väljatulemine ei mõjuta.

„Minu suhtumist temasse ei muutnud see karvavõrdki. Tema näitlejameisterlikkust, julgust ja mehelikkust ma igal juhul austan. Ta on kümme aastat olnud väga hea näitleja, me kõik oleme teda vaadanud ja nautinud. Miks ma nüüd täna peaksin temast teistmoodi hakkama arvama? Minu jaoks ei muutu tema näitlejameisterlikkus sellega mitte ühtegi senti,“ ütles Suviste.