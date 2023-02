KROONIKA EESTI LAULUL | Teleekraanilt need ei paista! Paljastame peidetud sõnumid Andreas Poomi esinemiskostüümilt

Kuigi teleekraanidelt tundub, et looga „Why Do You Love Me“ lavale astuv Andreas on saanud selga lihtsa tumerohelise sametist kostüümi, siis lähemalt uurides on näha, et rõivastele on tikitud erinevad sümbolid ja tähed. Kroonika uuris järgi, mida need sümboliseerivad ning kas Eesti Lauluks valmistatud riideid saaks ka kuskil mujal kanda.