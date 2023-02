OTSEBLOGI JA -FOTOD | Kolm superfinalisti on selgunud! Kes kroonitakse Eesti Laulu võitjaks?

Tänavune finaalkontsert on muusikarohkem kui kunagi varem. Lisaks 12 finalistile astuvad Eesti Laulu lavale Zetod, Rein Rannap, Karl-Erik Taukar bändiga, Ines ja Pur Mudd, 2 Quick Start ja möödunud aasta võitja Stefan.



Eesti Laul 2023 finalistide hääletusnumbrid

1. Meelik „Tuju“: 9007001 (SMS-i teel hääletades 1)

2. INGER „Awaiting You“: 9007002 (SMS-i teel hääletades 2)

3. Janek „House of Glass“: 9007003 (SMS-i teel hääletades 3)

4. ELYSA „Bad Philosophy“: 9007004 (SMS-i teel hääletades 4)

5. m els „So Good (At What You Do)“: 9007005 (SMS-i teel hääletades 5)

6. Bedwetters „Monsters“: 9007006 (SMS-i teel hääletades 6)

7. Andreas „Why Do You Love Me“: 9007007 (SMS-i teel hääletades 7)

8. ALIKA „Bridges“: 9007008 (SMS-i teel hääletades 8)

9. Anett x Fredi „You Need to Move On“: 9007009 (SMS-i teel hääletades 9)

10. OLLIE „Venom“: 9007010 (SMS-i teel hääletades 10)

11. MIA „Üks samm korraga“: 9007011 (SMS-i teel hääletades 11)

12. SISSI „Lighthouse“: 9007012 (SMS-i teel hääletades 12)