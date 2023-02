Tõeline staarideparaad: vaata, kes on Eesti Laulu žüriisse kuuluvad rahvusvahelised eksperdid

Finaali jõudnud lugusid hindab tänavu 11-liikmeline žürii, kelle seas on nii rahvusvaheliselt edukaid artiste, produtsente, laulukirjutajaid kui ka Eurovisiooni eksperte ja kohalike eelvoorude korraldajaid erinevatest Euroopa riikidest.



ALMA (Soome)

Rahvusvahelliselt tunnustatud laulja ja laulukirjutaja, kes on oma loominguga kogunud digiplatvormidel üle 650 miljoni kuulamise. Läbimurdehiti „Chasing Highs“ eest pärjati ta

Ühendkuningriigis plaatina sertifikaadiga. ALMA on kirjutanud laule koos ikooniliste ja võimekate naisartistidega nagu Ariana Grande, Miley Cyrus, Lana Del Rey, Charli XCX ja Tove Lo.



Birgit Simal (Belgia)

Teleprodutsent ja Eurovisiooni kohaliku eelvõistluse peakorraldaja Belgias.



Kat Reinhert (USA)

Berklee College’i professor, vokaalpedagoog, laulukirjutaja ja džässartist.



Lucas Gullbing (Rootsi)

Noor muusikaprodutsent, kes töötab Tambourine stuudios Malmös, kus on salvestatud näiteks Cardigansi suuremad hitid. Lucas on teinud koostööd ka Eesti džässartisti Tuuli Pruuliga.



Deban Aderemi (UK)

Maailma suurima Eurovisiooniblogi Wiwibloggs ajakirjanik ja laiade kogemustega Eurovisiooni lauluvõistluse spetsialist.



Matthew Tryba (USA)

Produtsent ja laulukirjutaja, kes teab, kuidas peavad kõlama globaalsed hitid. Tema käsi on mängus Taylor Swifti albumi „1989“ valmimisel ja One Republicu „Counting Stars „ loo juures, ta on töötanud nii Ariana Grande kui ka Maroon 5 albumite juures.



Anja Roglic (Serbia)

Teleprodutsent ja muusikatoimetaja Serbia rahvusringhäälingust, kes on kohaliku eurovisiooni lauluvõistluse peakorraldaja juba 12 aastat.



Joe Bennett (USA)

Muusikateadlane, kes on spetsialiseerunud popmuusika ja laulukirjutamise analüüsile, kes on muusikast kirjutanud üle 30 raamatu. Ta keskendub laulukirjutajate loomingulisele praktikale ja psühholoogiale. Kohtuekspertiisi muusikateadlasena nõustab ta juriste, kirjastajaid, artiste ja heliloojaid plagiaadi ja muusikalise sarnasuse küsimustes.



Tomi Saarinen (Soome)

Soome Live Nation tegevjuht. Ta on mitu aastat osalenud Soome Eurovisiooni eelvooru Uuden Musiikin Kilpailu žüriis töös.



Tim Hall (USA)

Berklee College’i professionaalse muusika õppejõud. Auhinnatud koolitaja, tekstimeister ja sõnasepp, kes on teiste seas jaganud lava näiteks Nappy Roots’i ja Aloe Blocc'iga.



Yves Shifferle (Šveits)

Avaliku-õigusliku SRF-i meelelahutusosakonna juht ja Eurovisiooni kohaliku eelvõistluse eestvedaja.