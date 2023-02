Vaid pooleteise aastaga on Alika pannud kinni nii „Eesti otsib superstaari“ saate kui ka Eesti Laulu. Pärast „Bridges'i“ võitu viskas noor lauljatar nalja selle üle, et teised staarid hakkavad juba varsti vaatama, et Alika jälle tuleb ja paneb võistluse kinni.