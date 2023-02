EESTI LAUL 2023 ARVUSTUS | Alika võit oli ootuspärane, Tallinna linna propageerimine mitte

Olgem ausad - Alika võit oli ainuõige. Sest kes neist teine oleks omanud piisavat lavanärvi ja kogemust, et esindada meid miljonite silmapaaride ees Eurovisionil? Usutavasti on Alika tugev vokaal ühes omapärase võistluslooga üks favoriit kirjus ja poliithõngulises euromöllus. Ent tänavusest võistlusest ei jää kõlama üksnes laulud, vaid ka teadmine, kui roheline ja tore pealinn on Tallinn. Milleks taoline propageerimine?