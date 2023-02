„KAS TUNNED MIND?“ | Kristjan Jõekalda seigast, mis paneb laginal kaasa naerma: ammu ei olnud sellist lolli küsimust kusagilt kosta olnud

Kroonika saatesarja „Kas tunned mind?“ viienda osa külaline on rahva lemmiktelemees Kristjan Jõekalda. „Mulle teeb head meelt see, kuidas inimesed mind ära tunnevad. Need kakskümmend viis aastat, mis ma rühkinud olen, ei ole päris maha visatud aeg olnud ja kirss tordil oli see, kui öeldi, et olen meelelahutaja. Järelikult olen ma suutnud kellegi meelt ka lahutada,“ reageeris Kristjan sellele, et teda tuntakse ära.