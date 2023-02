Pique sattus poegade Shakira juurde viimisega kriitika alla: hea isa tuleb autost välja ja aitab oma lapsi

Twitterisse postitatud video kommentaariumis aga kritiseeritakse Piqued teravalt. Jalgpallurile heidetakse ette, et tegemist on vihmase ilmaga, kuid kummalgi lapsel pole mütsi peas ega jopet seljas. Samuti kommenteeritakse seda, et vutitäht ei vaevu isegi oma autot kontrollima, enne kui minema sõidab. „Mis isa see on... täitsa hull, et lahkub lahtise pagasiluugiga. Seal oleks võinud tõsine õnnetus juhtuda,“ kirjutas üks kommenteerija sotsiaalmeedias.