Päriselt lahus või osav turundustrikk? Megan Fox kustutas sotsiaalmeediast ühised pildid Machine Gun Kellyga

Foxi tulihingelised fännid märkasid pühapäeval, et naine on oma Instagrami kontolt otsustanud kustutada kõik ühised pildid Machine Gun Kellyga. Fännid panid tähele ka seda, et Megan otsustas sotsiaalmeedias enam mitte räpparit jälgida ning postitas kummalise postituse enne, kui oma konto täielikult deaktiveeris.

Pühapäeval avaldas näitlejanna postituse, kus viitas Beyonce loole „Pray to Catch Me“. „Sa saad maitsta ebaausust, see on su hingeõhus,“ seisis naise Instagrami postituses, kus mitmest pildist koosneva seeria viimasel fotol oli põles üks kiri. Fox hakkas loetud tunnid enne oma konto kustutamist jälgima vaid kolme kasutajat - Harry Stylesi, Timothee Chalamet'd ja Eminemi. Eminem ja Machine Gun Kelly pole varem läbi saanud ja on aastate eest avalikult tülitsenud, vahendab Page Six.

Enne kui Megan jõudis oma konto kustutada, tundsid mitmed tema fännid muret ja huvi, mis kuulsa paari vahel juhtus ning kas nad päriselt on lahku läinud. Fännid uurisid näitlejanna postituse all, kas kuulus räppar oli Meganit petnud nende ühise sõbra ja kitarristi Sophie Lloydiga.

Teised aga hakkasid spekuleerima, et tegemist on osava turundustrikiga enne Super Bowli - väidetavalt pidi Eminem astuma üles peaesineja Rihanna külalisesinejana, vahendab Mirror. „Mõtlen, kas Megan Foxi ja Machine Gun Kelly draama on mingi turundusviis Super Bowlile,“ spekuleeris üks fänn Twitteris. „Siin on suur tõenäosus, et Megan ja Machine Gun Kelly üritavad promoda midagi Super Bowli jaoks,“ leidis ka teine fänn.

Fox ega Machine Gun Kelly pole ise kommenteerinud midagi oma suhte kohta ega avaldanud, kas nad on jätkuvalt kihlatud või mitte.