Staarpere suureneb! Rihanna saab tuntud räppariga teise lapse

34-aastase staari ja tema räpparist väljavalitu A$AP Rocky jaoks on tegemist teise ühise lapsega. Nende esimene poeg sündis alles üheksa kuud tagasi. Kumbki lapsevanem pole siiani paljastanud, mis nende lapse nimi on. A$AP Rocky ja pisipoeg olid pühapäeva õhtul Super Bowli finaalis ka kohal.

Suurejoonelise sõu jooksul esitas Rihanna oma viimase 20 aasta 13 suurimat hitti. Ta avas sõu palaga „Bitch Better Have My Money“ ning lõpetas edetabeleid vallutanud lugudega „Umbrella“ ja „Diamonds“.