Koit Toome Eurovisioni esmakogemusest: see oli minu jaoks õudne läbielamine, täiesti kohutav pinge

Koit Toome (44) oli Birminghami Eurovisionile minnes kõigest 19aastane. Ta oli selleks ajaks kolm aastat esinenud klubides ja korra ka Lauluväljakul bändiga Code One, kuid tõeliselt suure lava kogemust tal polnud. Koit tunnistab, et oli Eurovisionil niivõrd närvis, et ei mäleta kolmest lavaminutist mitte tuhkagi. Vaatamata sellele, et esitus polnud tema arvates perfektne, tõi ta Eestile looga „Mere lapsed“ 12. koha, jäädes paremusjärjestuse keskpaika. Eurovision karastas Koitu ja andis talle tõuke kiireks soolokarjääriks.