Rahvusvahelised eurofännid Eesti Laulu tulemusest: Ollie oleks võitnud, kui Bedwettersit poleks superfinaalis olnud

Eesti võiduvõimalus, mis oli juba enne loo võimalust suhteliselt väike, on pärast Alika võitu langenud. Ka rahvusvaheliste eurofännide kommentaare lugedes jääb silma, et lugu „Bridges“ on nende arvates kvaliteetne pala, kuid pigem oleks tänavusest valikust oodatud Eestile põnevamat esindajat.