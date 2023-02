KLÕPS | „See ei mõju lapsele hästi!“ Katie Price postitas tütrest foto, mis on jälgijatele vastukarva

Pärast foto avaldamist tabas staari kriitikalaviin. Kommentaariumis läks lahti diskussioon selle üle, kas 8-aastane peaks nii tugevalt meigitud olema ning kunstripsmeid kandma. „Tüdruk on selle jaoks liiga noor,“ kirjutab üks jälgija. „Kunstripsmeid kinnitatakse liimiga, mis ei mõju lapse silmadele hästi.“ Teine kommenteerib: „Ta on 8-aastane? Tal on kunstripsmed? Miks ometi?“ Paljud leiavad, et lapsed ei peaks nii varakult meiki kandma.