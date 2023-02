Armastatud Briti duo Hurts esineb juulis Sigulda lossis

Albumi „Faith“ materjal sündis keerulisel pandeemia ajal ning seetõttu lükkus ka esialgu 2021. aastaks planeeritud tuur edasi. Intervjuus muusikaajakirjale NME rääkis solist Theo Hutchcraft albumist nii: „Tahtsime minna tagasi oma esialgse olemuse juurde. Armusime uuesti sellisesse muusikasse, nagu alguses tegime. Meid on alati popmuusika tumedam pool paelunud. On kummaline aeg, et uut muusikat välja anda, kuid tunne on hea, sest meie muusikas on positiivne sõnum, mis räägib muutumisest ja muutuste aktsepteerimisest. Loodan, et inimesed leiavad selle sõnumi meie muusikast üles.“