Eesti filmi- ja teleauhinnad tulevad taas: sel korral jagatakse auhindu kevadel

„EFTAd on tagasi oma tavapärases rütmis. Sel korral jagatakse auhindu kevadel, mis annab võimaluse parimaid tele- ja filmitegijaid autasustada aasta esimeses pooles,“ ütleb Eesti Filmi Instituudi juht Edith Sepp. „Pisut muutunud on sel aastal ka auhinnakategooriad. Näiteks filmiauhindadele on lisandunud parim grimeerija. Loodan, et see on hea uudis filmitegijatele ja väärtustab veelgi mitmekesisemalt neid inimesi, kes jäävad paraku alati kaadri taha, aga samas on nende töö filmi tegemise juures hindamatu.“