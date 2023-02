OTSEFOTOD | Staaride paraad! Vaata, kes saabusid nautima komöödia „Suvitajad“ esilinastust

Filmi stsenaristi Martin Alguse sõnul sobivad algmaterjaliks olnud jutustuse tegelased hästi ka kaasaegsesse filmi: „Põnev oli Smuuli värvikatele karakteritele tänapäevaseid vasteid leida. Taust on ajaga muutunud, aga inimtüübid on ikka samad.“ Algus lisas, et filmitegemine võeti ette, tähistamaks Juhan Smuuli 100. sünniaastapäeva.