Grete Paia on ka süngel talveperioodil positiivselt meelestatud: vähemalt ei lenda meil siin pommid

„Aga tõepoolest aitab mind suuresti lapsepõlvekodu külastamine ja ajaveetmine vanavanematega,“ jagab lauljanna. „Õudselt hästi turgutab see, kui saan minna oma väikese koera Brunoga pikkadele jalutuskäikudele ja vanaisaga võrke panema – vahet pole, kas on suvi või talv, meri on rahustav ja pingeid maandav.“

Grete Paia sõnab, et kuigi praegu on keerulised ajad, võiks olla kordades hullem. „Vähemalt ei lenda meil siin pommid ja inimesed ei hukku,“ arvab naine. „Muu on teisejärguline. Kui vaadata mujal maailmas toimuvat, siis tegelikult on need nii enesestmõistetavalt võetavad asjad, mis lõpuks kõige olulisemat rolli mängivad…“