Kristel Aaslaid on elupõline esineja, õigemini taidleja, nagu ta ise enda kohta ütleb. Laulmine, tantsimine, näitlemine ja mahukas lavakarjäär on Kristeli sõnul tema saatusesse kirjutatud. „Usun, et kõike on võimalik endale manifesteerida,“ ütleb ta.