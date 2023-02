KLÕPS | „Kas su käsi sulas ära?“ Kendall Jenner jäi netirahvale oma pildi tuunimisega haledalt vahele

Fännidele pakub aga kõige enam kõneainet fotoseeria neljas pilt. Nad märkasid, et Kendalli käsi näeb pildil kummaline välja. Jenneril on fotol seljas bikiinid, ta kükitab ning üks käsi toetub sõrmeotstega maapinnale. „Midagi läks neljanda pildi tuunimisega valesti,“ kirjutab üks fänn sotsiaalmeedias. „Mis su käega juhtus? Kas keegi lõi ukse pauguga kinni ja su käsi jäi vahele?“ uurib teine fänn. „Kas su käsi sulas ära?“ küsib veel üks kommenteerija. Järgmise fänni sõnul on Kendalli puhul aga tegemist Elastiknaisega.

Leidub ka kommenteerijaid, kes arvavad, et hoopis UFOd on Jenneri käega midagi teinud. Spekuleeritakse, et Kendall tuunis fotol oma tagumiku suuremaks ja jalad pikemaks, kuid unustas oma käe tagasi normaalseks kohendada. „Need sõrmed ulatuvad kindlasti Pringlesi topsi põhja,“ on üks kommenteerija kindel.