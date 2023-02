Kihlus läbi? Machine Gun Kelly ja Megan Fox olevat tõsiselt raksu läinud, Fox enam sõrmust ei kanna

Eelmise nädala lõpus hakkasid levima spekulatsioonid, et üks Hollywoodi staarpaare Megan Fox ja Machine Gun Kelly on lahku läinud. Alust juttudele andis see, et Megan otsustas kustutada kõik paari ühised pildid oma sotsiaalmeediast. Nüüd on välja tulnud, et paaril oli nädalavahetusel kõva tüli ja nende suhte saatus on lahtine.