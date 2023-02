KUUM KLÕPS | Tuhat ja tuline! Endla Vaher kostitas fänne eriti särtsaka pildiga

Endla postitas endast sotsiaalmeediasse särtsaka pildi, kus poseerib rohekates bikiinides palmipuu all. Pikka juttu Vaher oma postituse juurde ei kirjutanud, naine märkis ära vaid palmipuu ja päikese emotikonidega. Mõne tunniga on tema postitus kogunud üle 200 meeldimise.

Endla Vaher rääkis 2021. aasta juulis Kroonikale, mida ta selliste seksikate postituste tegemisest arvab. Endla rääkis, et ta on oma kehaga väga rahul ja seda ei häbene. „Postitan sinna pilte, mis väga hästi välja tulevad. Need tuharapildid tulevad tavaliselt väga hästi välja (naerab). Mina ise ei mõtle sellele, aga tean, et nii mõnelegi käib see närvidele. Nendele ma ütlen, et te ei pea mind jälgima ja vaatama. Ma ei ole suunamudija ka, ei ole neid pilte sinna selle eesmärgiga pannud. Pigem niisama,“ lausus ta.