Kõik kohale! OLLIE ja Bedwetters kütavad publiku Kultuurikatlas ühiskontserdiga kuumaks

Käesoleva aasta ning kodumaa olulisima laulukonkursi teisele ning kolmandale kohale jäänud artistid OLLIE ning Bedwetters on ühendanud jõud, et kostitada publikut vägeva sõu ning võimsa muusikaga. Bedwettersi solist Joosep Järvesaar: „Rahva huvi ja toetus on olnud peale Eesti Laulu erakordne ja südantsoojendav. Me ei osanud sellist huvi ka enda kõige märjemates unenägudes oodata“. Lisaks sellele on Bedwettersil plaanis õige pea ka oma fänne üllatada millegi uuega. „Käesoleva nädala reedel kostitame Eesti laulu fänne veel millegi väga vägevaga,“ vihjas Järvesaar salapäraselt.