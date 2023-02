Kaitseliidu vabatahtlikud tegid Eestile ja Ukrainale muusikalise kingituse ja andsid välja albumi

Kaitseliidu Küberkaitseüksuse liikmed Andres Lember ja Matis Leima tõdesid, et muusikaalbum sai alguse soovist näidata, et kaitseliitlaste panus võib olla palju laiem sellest, et valmistutakse relvaga käes kodumaad kaitsma. „Nii sai kokku pandud armastatud loojate ja artistide seltskond, kes heal meelel projektiga kaasa tulid. Laulud on inimesi lähendanud läbi aegade ja aitavad üle elada raskeid aegu – tundsime, et me vajame praegusel ajal selliseid laule, mis rahvaid ühendaks ja mida Ukraina sõdurid võiksid ka tahta kaasa laulda, kas või kaevikus,“ ütles helilooja ja muusik Matis Leima.

„Ühelt poolt tähistame me albumiga Eesti Vabariigi 105. aastapäeva, teisalt on see meiepoolne sügav kummardus ja tänuavaldus Ukrainale, kes peab kangelaslikku võitlust oma vabaduse eest, kuid sõdib samal ajal ka meie eest, nende demokraatlike ja humaansete väärtuste nimel, mis on meile kallid,“ ütles Andres Lember. „Albumi märksõnadeks on: isamaa, kodu, võitlus vabaduse eest, põgenikud. Usun, et Eesti muusikud kinnitavad oma loominguga, et Ukrainal ei ole mitte vaid Eesti riigi jäägitu toetus, vaid me tunneme ukraina rahvaga tugevat ühtekuuluvustunnet ka inimeste tasandil,“ lisas ta.

Albumil „24.02“ on seitse uudisloomingulist laulu, igaüks neist eesti ja ukraina keeles. Enamuse laulusõnadest on kirjutanud Aapo Ilves, muusika on loonud Matis Leima, Toomas Lunge, Indrek Kalda, Margus Põldsepp, Kait Tamra. Esitajateks Zetod, Justament, Untsakad, Lõõtsavägilased, Nika Marula, Kait Tamra ja Eestis elavad ukrainlastest muusikud Aleksandr Brazhnyk, Anastasija Kolesnik ja Ruslan Trochynskyi. Laulutekstid tõlkis ukraina keelde Irena Peterson.

Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi annab vabatahtlike kingi Ukraina suursaadikule Mariana Betsale üle Kaitseliidu peastaabi hoones 23. veebruaril.

Album „24.02“ on digitaalne, seda saab juba järgmisel nädalal kuulata Eesti raadiojaamades, Spotifys, Youtube’is.