„Õnneks Vici vist ei näe seda videot.“ Stefan paljastas sõbrapäevaplaani, mida ta õhtuks sepistab

Nimelt esines Stefan kohe hommikul TV3 kevadprogrammi esitlusüritusel. Seal tabas ta kaks kärbest ühe hoobiga ehk sai laulda kutsututele laule ning tutvustada ka oma uut saadet. Stefan oli „varajastel“ hommikutundidel veel natuke unine, sest tavaliselt on ta harjunud magama poole päevani. Nimelt on ta koos kihlatu Victoriaga leppinud kokku, et just lauljast papa on see, kes öösiti vajadusel Maya mähkmeid vahetab.