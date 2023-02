Miks toodab TV3 niivõrd palju uhhuu-sisu? TV3 juht Ants Rootslase uuest saatest: kanali seisukohad ei peagi ühtima saatejuhi seisukohtadega

Uurisime TV3 grupi tegevjuhilt Signe Suurelt järele, kas tema juhitud telekanal ongi võtnud sihilikult suuna just esoteerikamaailma. Selgus, et Suur ei liigita teaduspõhise väljaõppeta Rootslast samasse kategooriasse, kui on olnud „Selgeltnägijate tuleproov“, kuigi mees on olnud ka varem šamaanide, nõidade ja muude suleliste-karvaliste hindajaks sama saate žüriis.