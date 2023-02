Tänavusel Berlinale filmiturul on tähelepanu keskpunktis Balti riigid

„Eesti, Läti ja Leedu filmid on Berlinale programmi aastate jooksul järjekindlalt lisanud huvitavaid vaatenurki. Kolm Balti riiki on oma tugevused ühendanud ja näitavad eeskuju nii Euroopas kui ka kaugemal. Ajal, mil koostöö on suurenenud, on filmitööstusel võimalik õppida Balti riikide innovatiivsest ja koostöisest lähenemisest kultuurile,“ sõnas Berlinale tegevjuht Mariette Rissenbeek.