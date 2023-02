FOTOD | „...ja nad ei olegi lihtsalt sõbrannad“. Suunamudija Sidni Tomson esitleb tüdruksõpra

Aasta tagasi andis Sidni intervjuu ka LP-le. Tomson nimetab end woke-inimeseks, kes on salliv, teemateadlik, virgunud, ja ta seisab oma sisuloomega enesekindlalt nii vähemustevastase kui ka rassiviha vastu. „Z-generatsioon elab nende probleemide keskel. Kaasa aitab ka sotsiaalmeedia, kus info liigub hästi kiiresti ja tarbitav sisu on väga mitmekülgne. Selle kaudu näeme ja kuuleme rohkem, kui on eales varem võimalik olnud. Vanema põlvkonna jaoks on kõik tabuteema, sest pole harjutud selle keskel elama,“ arvab ta.