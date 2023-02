TIISERPOSTER | Melchiori-triloogia kolmas osa „Apteeker Melchior. Timuka tütar“ jõuab kinodesse aprillis

Režissöör Elmo Nüganeni sõnul saab filmitriloogia kolmandast osast vastuse mitmele küsimusele, mis jäid õhku esimesest ja teisest filmist. „Eelmisi filme näinud kinopublik juba teab, kes on see timuka tütar kolmanda filmi sündmuste keskpunktis. See on lugu minevikuvarjudest ja armastusest, aga ka takistustest, mis painavad Melchiorit, kel tuleb lahendada järjekordne mõrvamüsteerium.“