Raputab tuhka pähe teistele suunamudijatele? Heelia Sillamaa: ma ei reklaami dieedipulbreid ja toidulisandeid, sest tunnen, et see oleks ebaeetiline

„Samuti ei levita ma küla pealt kuuldud üldistavaid hirmujutte sellest, kuidas kõik arstid, lasteaiaõpetajad, bussijuhid ja tont teab kes veel on hirmus pahad inimesed, sest ilmselgelt ei ole see tõsi ning igal lool on alati kaks poolt. Ma ei talu silmaotsaski sellist põhjendamatut hirmutamist, et ühel inimesel miljonist juhtus kusagil üks ebameeldiv asi ja selle pärast peaks me kõik nüüd koos paanitsema, et äkki juhtub see meiega ka.“