Vägev värk! Neli Eesti suunamudijat on nomineeritud kuulsale auhinnale

Nickelodeon Kids’ Choice Awards on Nickelodeoni produtseeritud iga-aastane ülemaailmne laste lemmikute auhinnatseremoonia. Lisaks globaalsetele superstaaridele, on Eestist auhinnale nomineeritud neli mõjuisikut.

Lisaks Eesti staaridele on samale auhinnale, kuid oma kategooriates, nomineeritud maailma superstaarid nagu Beyoncé, Chris Evans, Lady Gaga, Selena Gomez, Lizzo, Harry Styles, Serena Williams, Ed Sheeran, Taylor Swift ja teised. Esimest korda on Kids’ Choice Awardsile nomineeritud teiste hulgas ka Jenna Ortega, Jack Harlow ja Joji.

Nickelodeon, mis on nüüdseks 43. aastat tegutsenud, on number üks laste meelelahutusbränd. See on saavutanud mitmekülgse ja ülemaailmse tuntuse, seades lapsed esikohale kõiges, mida ta teeb. Brändi alla kuuluvad telesaated ja produktsioonid Ameerika Ühendriikides ja kogu maailmas, samuti tarbekaubad, digitaalsed tooted, asukohapõhised elamused, kirjastus ja mängufilmid. Nickelodeon on osa Paramounti ülemaailmsest multimeedia meelelahutusbrändide portfellist.