Eesti kirjanduse rokkstaar Mihkel Mutt 70: olen püüdnud kirjutada nii, et loll saaks aru ja targal oleks ka huvitav

Mihkel Mutita ei kujuta ette elu Eesti Vabariigis, mis nüüd saab 105aastaseks. Uudishimuliku ja meisterliku kirjanikuna on Mutt viibinud taas iseseisvaks saanud Eesti alguste juures. Esimese uue aja välisministri Lennart Meri nõuniku kogemusest sündis bestseller „Rahvusvaheline mees“. Režissöör Toomas Kirsi kaaskonda kuuludes kirjutas Mutt stsenaariumi Eesti esimesele telesarjale „Salmonid“. Asjad ei ole alati nii hästi, et ei võiks minna halvaks, seepärast on Muti selgitused arvamusliidrina elust ja ühiskonnast alati väga oodatud.