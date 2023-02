Ivanka Trump on sünnist saadik olnud oma perekonna säravaimaks juveelikiviks - silmapaistvalt ilus naine, kes on pere kõrval jõudnud ka tänu isale karjääri teha. Kuid nüüd on Trumpide perekonna fännid ja USA meedia mures - kas Ivanka kaalulangetus on läinud liiga kaugele?